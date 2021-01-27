Стрелки часов Судного дня оставили на месте: до ядерной полуночи 100 секунд

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Символические стрелки так называемых часов Судного дня оставили на том же месте, как и год назад. Ученые приняли решение не менять время до ядерной полуночи. По их подсчетам осталось 100 секунд. Об этом сообщила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

«Сегодня Бюллетень ученых-атомщиков оставляет часы Судного дня на том же месте. До полуночи - 100 секунд», - сообщила глава «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

Она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции служит «историческим тревожным сигналом, ярким свидетельством того, что правительства и международные организации не готовы реагировать на сложные и опасные вызовы, такие как проблемы, связанные с ядерным оружием и изменениями климата».

Напомним, этот символический «отсчет» до Апокалипсиса ведут ученые с 1945 года. Ежегодно специалисты меняют расположение стрелки или оставляют ее на месте в зависимости от событий, происходящих на международной политической арене.

В 2016 году было три минуты до Апокалипсиса. В 2018 года стрелки часов показывали две минуты до «ядерной полуночи». Год назвал их решили перевести, и циферблат показывает 100 секунд до полуночи. Перевод был связан с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, усилением напряжённости в отношениях между США и Ираном, а также с изменением климата.