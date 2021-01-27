Роспотребнадзор предупредил о риске тяжелого течения COVID-19 у всех возрастов Фото: REUTERS

Риск тяжелого течения коронавирусной инфекции существует у всех возрастных групп, хотя ранее и считалось, что это более характерно для пожилых. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.

«Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп», - сказала эксперт в ходе научно-практического семинара «COVID-19: новый вызов человечеству».

Понежева уточнила, что на сегодняшний день установлены критерии тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при коронавирусе. По ее словам, в зависимости от степени тяжести состояния заболевшего уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, которые характеризуют каждую степень тяжести заболевания