В Нижегородской области активно развивается фермерство

Около 200 новых фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году.

- Несмотря на пандемию, в регионе продолжается активное развитие фермерства. Только за прошлый год создано около 200 фермерских организаций, специализирующихся на различных направлениях: выращивании зерновых культур, картофеля, овощей, производстве молока и мяса. Фермерская продукция отличается высоким качеством и имеет свой круг покупателей, который постоянно расширяется. Доля фермерской продукции в общем объеме продукции агропрома возрастает, - отметил Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что весомый вклад в развитие существующих фермерских хозяйств и открытие новых вносит государственная поддержка.

- В 2020 году на эти цели было направлено почти 300 млн рублей федеральных и областных субсидий. Все меры поддержки для фермеров продолжают действовать в 2021 году, - сказал Глеб Никитин.

- Только в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на поддержку фермеров в этом году предусмотрено более 100 млн рублей, что вдвое больше, чем в 2020-м, - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий в 2021 году планируется направить 4,5 млрд рублей.

Стабильность сельского хозяйства в стране отметил в декабре 2020 года во время своей пресс-конференции президент России Владимир Путин. «Производство сельского хозяйства традиционно у нас за последние годы в хорошей зоне», - подчеркнул президент.