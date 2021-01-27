Минпросвещения даст школам самостоятельно решать вопрос о шестидневке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские школы смогут самостоятельно принять решение о введении шестидневного режима обучения, основываясь на уровне знаний учащихся. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя сокрушение учебного процесса из-за карантина по коронавирусу.

«Каждая школа, в зависимости от того, насколько долго она была либо на карантине, либо были продлены каникулы, либо домашнее обучение, решает вопрос о выстраивании образовательного процесса», - сообщил глава ведомства.

Кравцов уточнил, что вводить ли шестидневку, или остается в рамках пятидневного обучения, учебное заведение будет решать в зависимости от ситуации, в которой была школа, а также «в соответствии с тем уровнем результатов, которые продемонстрировали школьники по итогам среза знаний».

Напомним, по решению Министерства просвещения все школы страны с 18 января вернулись к очному обучению при строгом соблюдении мер профилактики. Такое решение было принято на фоне улучшения эпидситуации с коронавирусом. На сегодняшний день карантин по коронавирусу остаётся только в 16 школах в одиннадцати российских регионах.