ВОЗ: «британский» штамм коронавируса за неделю обнаружили еще в 10 странах Фото: REUTERS

За неделю штамм коронавируса, первоначально обнаруженный в Великобритании, выявлен в десяти странах. Всего «британский» штамм инфекции обнаружен в 70 странах. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене.

Как отмечают в ВОЗ, в Великобритании, где штамм коронавируса VOC-202012/01 был первоначально обнаружен, он «показал повышенную заразность по сравнению с прежде циркулировавшими вариантами». Соединённое Королевство также сообщило о результатах исследований, которые говорят о том, что эта разновидность коронавирусной инфекции может вызывать более тяжелое протекание заболевания. Однако, в организации отметили, что эти результаты являются предварительными и требует дальнейших анализов.

Кроме того, в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что штамм коронавируса 501Y.V2, первоначально обнаруженный в ЮАР, с 19 января зарегистрирован еще в восьми странах, а за все время его обнаружили в 31 государстве.

Также, обнаруженная ранее в Бразилии разновидность вируса, получившая маркировку P.1, за неделю была выявлена еще в восьми странах.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет людей, которые переболели коронавирусом, защищает и от «британского штамма».