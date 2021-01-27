Каннский фестиваль перенесён на 6-17 июля 2021 Фото: соцсети

Международный Каннский кинофестиваль, который планировали провести в мае этого года перенесли. Он состоится в этом году, но почти на два месяца позже - 6-17 июля. Об этом сообщили организаторы.

«Каннский международный кинофестиваль, изначально запланированный на 11-22 мая, пройдет со вторника 6 июля по субботу 17 июля 2021 года», - говорится в сообщении, опубликованной на странице кинофистеваля в Twitter.

Как отметили в дирекции Каннского фестиваля, они еще осенью сообщили о возможности переноса дат будущего кинофорума в зависимости от развития ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, в прошлом году 73-й Международный Каннский кинофестиваль, который должен состоятся на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая, отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. При это незадолго до этого сообщения президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр сообщил, что настроен оптимистично и надеется, что «пик пандемии придется на конец марта», а «в апреле мы сможем вздохнуть свободнее».