Жительнице Литвы случайно ввели сразу пять доз вакцины от COVID-19 Фото: Валентина ВАГАНОВА

В больнице литовского города Мариямполе пациентке случайно ввели сразу пять доз вакцины. Это произошло в результате врачебной ошибки.

- Случилось так, что не разбавили вакцину и все пять доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось, - объяснил директор больницы Мантас Чесна. Его слова приводит местный портал 15min.lt.

К счастью, женщине повезло, и никаких побочных эффектов не обнаружилось. Пациентка чувствует себя хорошо, жалуется лишь на боль на месте укола. Однако медики после случившегося все же проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Из-за ошибки врачей четыре пациента не получили вакцину. Сейчас в больнице проводится служебная проверка. Она должна завершиться 28 января.

Ранее в Литве коронавирусом заболели 79 врачей, привитых вакциной Pfizer. Профессор Лигита Янчорене считает, что заболевание никак не связано с прививкой. По ее словам, у инфицированных уже был вирус на момент вакцинации.