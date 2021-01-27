На сайте Госдумы начали публиковать сведения о запросах депутатов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Со среды, 27 декабря, Госдума России начала публиковаться данные о запросах депутатов. Соответствующий раздел появился на сайте палаты парламента.

«С сегодняшнего дня на официальном сайте Госдумы началась публикация данных о запросах депутатов. Такое решение ранее было проработано по поручению председателя Государственной думы Вячеслава Володина», - приводит ТАСС заявление Госдумы.

Посмотреть запросы депутата можно в его личном профиле: к разделам «Выступления», «О персоне», «Сведения о доходах» и другим добавился раздел «Запросы». На сайте публикуется фамилия автора, дата отправки запроса, контрольный срок для ответа, а также информация о поступившем ответе.

В среду, 27 декабря, уже была размещена информация о нескольких десятках запросов. Как отметили в Госдуме, эта работа «будет вестись на системной основе».

С инициативой о публикации запросов к депутатам в прошлом году обратился лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, который отметил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется члены парламента.