Фильм «Дорогие товарищи!» удостоен награды Национального совета кинокритиков США

Кадр из фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".

Картина «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского получила награду Национального совета кинокритиков США за 2020 год.

Черно-белая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фильм ранее получал специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской кинопремии, российский фильм включен в пятерку лучших картин на иностранном языке.

Награду Национального совета кинокритиков США также получили фильмы «Агент-крот» (El agente topo, 2020), «Коллектив» (Colectiv, 2019), «Яблоки» (Mila, 2020) и «Ночь королей» (La Nuit des rois, 2020).

Лучшим фильмом Национальный совет кинокритиков США 2020 года стал «Пятеро одной крови» (Da 5 Bloods, 2020) американского режиссёра Спайка Ли, который также удостоен награды за лучшую режиссерскую работу.

В номинации «Лучший актер» победил Риз Ахмед за роль в картине «Звук металла» (Sound of Metal, 2019). Лучшей актрисой стала Кэри Маллиган, которая сыграла в фильме «Девушка, подающая надежды» (Promising Young Woman, 2020).