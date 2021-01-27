Зеленский отозвал проект закона о роспуске Конституционного суда Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады проект закона о принудительном роспуске состава Конституционного суда (КС) незалежной. Соответствующие сообщение опубликовано на сайте украинского парламента.

Согласно представленным данным на среду, 27 января, в статусе документа стоит отметка «отозван». Причина такого решения пока не озвучена.

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий.

Украинский лидер не признал такие решения, и на два месяца отстранил от должности председателя КС Александра Тупицкого. Зеленский также внес в парламент законопроект, согласно которому предлагается лишить судей Конституционного суда их полномочий и восстановить отменённый ими закон о декларировании.