Обязательное ношение респираторов в общественных местах вместо масок оценил главный инфекционист Минздрава

B Австрии и некоторых землях Германии введено обязательное ношение респираторов класса FFP2 Фото: REUTERS

Некоторые зарубежные страны из-за всплеска заболеваемости ковидом принимают решение о более мощной защите верхних дыхательных путей людей, посещающих общественные места. Так, в Австрии и некоторых землях Германии введено обязательное ношение респираторов класса FFP2. Обсуждается вопрос о распространении такого правила на всю ФРГ. Не стоит ли и нашей стране перенять этот подход - ввести для всего населения или определенных категорий повышенного риска строгое предписание носить не простые маски, а респираторы?

Свое мнение об этом высказал в интервью «Комсомольской правде» главный инфекционист Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Безусловно, респираторы FFP2 обладают большим защитным потенциалом от микрочастиц, чем обычная медицинская маска, согласился эксперт. «Такие респираторы прежде всего нужны людям, которые подвергаются большему риску инфицирования», - отметил профессор Чуланов. В первую очередь это медицинские работники, особенно контактирующие с ковидными пациентами. А также представители других профессий, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, пояснил врач.

Однако важно понимать, что респираторы FFP2 значительно дороже, чем обычные медицинские маски, напоминает Владимир Чуланов. Так, если маска сегодня стоит 5-10 рублей, то самый дешевый респиратор класса FFP2 - от 100 руб. В Германии, как сообщают зарубежные СМИ, пенсионерам выдают определенное количество респираторов бесплатно или со значительной скидкой.

- В целом для большинства людей, мне кажется, обычная медицинская маска при правильном использовании уже значительно снижает риск передачи инфекции, - отметил главный инфекционист Минздрава.

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