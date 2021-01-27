Представителю посольства США вручена нота из-за фейков о протестах в России

МИД РФ предупредила, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 27 января, Представителю посольства США в Москве вручена нота в связи с распространением фейков о протестах в России. Об этом говорится в сообщении Министерстве иностранных дел РФ.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, представителю дипломатической миссии США, была «вручена нота протеста с предупреждением, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги» в связи с распространением фейков о протестах в стране.

«Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве», - говорится в заявлении собщения.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американским дипломатам придется объясниться по поводу опубликованной посольством США информации о «маршрутах протестов» в России. Дипломат также заявила, что Москва будет ставить на международных площадках вопрос о вмешательстве Вашингтона.