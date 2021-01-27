Евросоюз выдвинул Польше ультиматум из-за судебной реформы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз дал Польше месяц для устранения нарушений принципа верховенства права в стране. Об этом говорится в мотивированном заключении, которое Брюссель направил Варшаве.

В заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии (ЕК) в среду, 27 января, говорится, что у для ответа на заключение Евросоюза у Польши есть месяц. За это время страна должно принять необходимые меры. «В противном случае ЕК может обратиться в cуд Евросоюза», - говорится в документе.

В апреле прошлого годе Еврокомиссия уже направила Польше уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Брюсселе полагают, что подобная реформа противоречит принципу независимой судебной системы и несменяемости судей.

Как отмечается в заявления, Польша нарушает законодательство Евросоюза, «разрешая дисциплинарной палате Верховного суда - независимость и беспристрастность которой не гарантируется - принимать решения, которые имеют прямое влияние на судей и на то, как они выполняют свои функции».