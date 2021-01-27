Толстой отказался признавать Навального политзаключенным

Пётр Толстой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Алексей Навальный не является политическим заключённым в России, каким его признают на Западе и каким он хочется казаться. Такое заявление сделала вице-спикер Госдумы и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой.

Во время обсуждения в ПАСЕ ситуации с российским блогером вице-спикер Госдумы отметил, что у Навального была непогашенная судимость, а также невыполнение требования условного наказания, поэтому он и был арестован.

«Он - не политический заключённый, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться», - заявил глава российской делегации в ассамблее

Как отметил Толстой, Москва предприняла немало усилий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего с блогером в самолёте, и открыта к сотрудничеству для выяснения произошедшего.

«Мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые мы сегодня слышим этом зале в течение сессии», - отметил он.

Толстой добавил, что некоторые депутаты Парламентской ассамблеи находятся во власти мифов в вопросе произошедшего с Навальным.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января, и был задержан в аэропорту. Как сообщили в ФСИН, блогер был задержан как объявленный в розыск за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Химкинский суд отправил его под арест на 30 суток.