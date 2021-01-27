Бюджет Москвы за 2020 год потерял 700 млрд рублей из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей в связи с пандемией коронавирусной инфекции в прошлом году. Такие данные привел заместитель московского мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов», - рассказал заммэра столицы в эфире телеканала «Россия 24».

Ефимов уточнил, что около 200 миллиардов рублей недополучено в виде дохода бюджета, и примерно 300 миллиардов относятся к расходам, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку лекарств, а также средств индивидуальной защиты. Оставшиеся 200 миллиардов рублей относятся к средствам, которые власти были вынуждены не потратить, то есть расходы, перенесенные в связи с нехваткой бюджетных средств.

Напомним, ранее Казначейство сообщило, что начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса и падение цен на нефть привела к дефициту бюджета в 58 российских регионов из 85. Согласно приведенным данным, наиболее заметным он стал для Кемеровской и Тюменской областей, а также для Удмуртии