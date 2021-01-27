Жителей Украины с российским паспортом могут ограничить в правах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Верховную Раду был внесен законопроект, который предусматривает введение двойного гражданства в стране. В документе указывает ограничение в правах для тех, у кого есть паспорта «страны-агрессора». Об этом сообщает сайт украинского парламента.

В инициативе отмечается, что в случае принятия проекта закона украинская диаспора сможет приобщаться к внутренним проблемам и активно участвовать в политической жизни незалежной, сохраняя при этом иностранное гражданство, но это не касается обладателей российского паспорта.

Как уточняется в пояснительной записке, при наличии у украинцев гражданства страны, «признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав».

Данный запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с другого государства статус «агрессора» или до момента, когда украинец откажется от второго гражданства.

Напомним, что Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию «страной-агрессором» в январе 2015 года, и неоднократно обвиняла Москву во вмешательстве в дела страны,