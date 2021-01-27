В Африке добыли алмаз ювелирного класса весом 378 карат

В Ботсване добыли алмаз ювелирного класса весом 378 карат Фото: REUTERS

В Ботсване на шахте Карове добыли уникальный алмаз ювелирного класса весом 378 карат. Это уже вторая выдающаяся находка в текущем году, сделанная на этой шахте. Ранее здесь был найден алмаз весом 341 карат.

Как передает портал Mining Weekly, камень пополнил коллекцию исключительных драгоценностей, а произошедшие подчеркивает значительный алмазный потенциал Ботсваны.

Шахта Африки, работающая с 2012 года, уже не первый раз представляет подобные находки. В прошлом году исследователям смогли добыть один из крупнейших алмазов ювелирного качества в истории. Масса каменной находки составляет 998 карат. В 2019 году там нашли огромный алмаз массой 1758 карат, который позже приобрел модный дом Louis Vuitton. Чуть ранее, в 2015 году, на шахте Карове нашли алмаз массой 1 109 карат, который был продан за 53 миллиона долларов.