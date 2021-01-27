В ФНС появится подразделение для людей с доходом от 500 млн рублей Фото: REUTERS

С 1 февраля Федеральная налоговая служба планирует открыть новую инспекцию, которая будет администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создаётся новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам», - говорится в сообщение ФНС, где отмечается, что в новой инспекции «планируется администрировать налогоплательщиков - физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)».

При этом, по данным ведомства, создание инспекции не предполагает особых условий, а также изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц. Он останется в рамках текущего законодательства.

Уточняется, что в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей. Кроме того, будут учитывать осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.

Напомним, как писал сайт kp.ru, c 1 января 2021 года в России начала действовать прогрессивная шкала подоходного налога. Согласно новым правилам, ставка НДФЛ повысится с 13 до 15 процентов для тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год.