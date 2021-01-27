ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процента годовых Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента годовых. Такое решение регулятор принял на первом заседании в 2021 году.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25%», - говорится в сообщении, опубликованной на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что этот диапазон будет уместно поддерживать до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, «соответствующих оценкам комитета в отношении максимальной занятости», а рост инфляции не достигнет целевых 2 процентов.

Кроме поддержания ставки, в ближайшие месяцы Федеральная резервная система намерена продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 миллиардов долларов ежемесячно, а также ценных бумаг.

«Покупки активов способствуют бесперебойному функционированию рынка и обеспечивают финансовые условия, поддерживающие поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий», - говорится в заявлении ФРС.