За неделю в России сильнее всего подорожали огурцы и картофель Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики провели исследование и выяснили, какие продукты в России в период с 19 по 25 января 2021 года подорожали сильнее всего.

Так, водка в стране подорожала на 0,1%, тогда как рост цен на нее с 12 по 18 января составлял 0,3%. Эксперты отметили замедление повышения стоимости свежих помидоров - до 2% с 3,5%, однако ускорился рост цен на огурцы - до 2,4% с 0,2%. К таким выводам пришли специалисты Росстата.

В ведомстве добавили, что на минувшей неделе подорожал картофель на 1,7% (с 12 по 18 января - на 2,1%) и свежая белокочанная капуста - на 0,6% (было 0,1%). Из овощей еще повысились цены на репчатый лук - на 1,3% (против 0,8%), морковь - на 2,2% (против 1,9%). На 0,9% увеличилась стоимость за свежие яблоки (ранее 0,6%).

Однако на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог и поваренную соль цены выросли всего на 0,1%. А вот на говядину и шоколадные конфеты вовсе не было роста цен.

В документе отмечается, что в целом цены по стране на плодоовощную продукцию за минувшую неделю выросли на 1,4%, а всего неделей ранее специалисты зафиксировали рост в 1,2%.