Процедуру проведения ЕГЭ в 2021 году Рособрнадзор оставит без изменений Фото: Евгения ГУСЕВА

В России для выпускников 11-х классов процедура проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году не изменится по сравнению с прошлым годом из-за эпидситуации в стране. Об этом рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

- Сама по себе процедура проведения экзаменов не изменится, она будет такая же, какой была в минувшем году. Однако нельзя сказать, что это традиционная процедура, поскольку эпидситуация наложила свои определенные ограничения, - рассказал представитель ведомства в эфире программы "Утро России" на телеканале "Россия-1".

Круглинский отметил, что модели экзамена и сами заданий также останутся прежними, поскольку именно к ним учителя и готовили школьников.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в этом году назначен в период с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля, а досрочный период из-за ситуации с коронавирусом пока решили отменить.