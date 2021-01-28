Маск и Эрдоган по телефону обсудили сотрудничество Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган провел в среду, 27 января, переговоры с создателем и руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском. Обсуждение различных между политиком и предпринимателем состоялось по телефону.

- Обсуждалось сотрудничество в различных сферах, в том числе между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий, - говорится в распространенном коммюнике канцелярии турецкого лидера, пишет ТАСС.

Напомним, в начале января компания-производитель космической техники SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Turksat 5A. Он должен начать работать во второй половине 2021 года.