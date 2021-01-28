Apple сообщила о росте выручки в 111 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Американская компания Apple сообщила, что только по итогам первого квартала 2021 финансового года зафиксирован рекордный рост выручки.

Как сообщается в документах отчетности организации, доход впервые превысил отметку в 100 миллиардов долларов.

По итогам трехмесячного отчетного периода, который завершился 26 декабря 2020 года, выручка компании составила 111,4 миллиардов долларов. По этому показателю был зафиксирован рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.