Губерниев призвал Шубенкова объяснить ситуацию с допингом

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев резко высказался после сообщений о возможной положительной допинг-пробе легкоатлета Сергея Шубенкова.

Ранее сообщалось, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами сдал положительный допинг-тест. Спортсмен попался на фуросемиде.

- Я в полном ужасе... Фуросемид - мочегонное средство. Шубенков собрался худеть или что-то маскировать!? Этому лекарству уже сто лет. Ну какой фуросемид! Я в шоке! Сергей, я требую объяснений, - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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