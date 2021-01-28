Ученые предупредили об опасности лунной пыли

Исследователи изучили образцы лунной пыли и выяснили, что ее состав очень токсичен для человека и может привести к весьма серьезным последствиям. Об этом сообщает Planet today.

В частности, в материале говорится, что пыль грозит вызвать рак. Это происходи из-за того, что минералы образовывают гидроксильные радикалы, которые и способствуют развитию раковых клеток в организме.

- Специалисты провели ряд экспериментов. Сначала действию лунной пыли были подвержены ткани грызунов, а затем и людей. В итоге около 90% из всех клеток погибло, - говорится в публикации.