Как снизить количество нежелательных звонков из банков, рассказали в ЦБ

Назойливые звонки из банков с якобы уже одобренными кредитами надоедают многим россиянам Однако все это можно прекратить. О том, что для этого следует сделать, рассказала представитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг Центробанка Анна Подковкина.

- Звонок о предварительно одобренном кредите означает, что кредитного договора еще нет, но клиент может обратиться в банк и подать заявление о заключении договора на уже определенных условиях, - пояснила эксперт в интервью радио Sputnik.

Подковкина добавила, что есть несколько способов отказаться от таких предложений:

- позвонить на горячую линию с просьбой исключить клиента из рекламной рассылки,

- если это не помогло, то направить заявление в письменном виде,

- отозвать согласие на обработку персональных данных (если оно было дано ранее),

- самый крайний вариант - обращение в ЦБ.

Специалист отметила, что в последнем случае ЦБ поинтересуется у банка причиной продолжения таких назойливых звонков.