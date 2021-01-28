Вирусолог спрогнозировал сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России Фото: Shutterstock

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что пандемия коронавируса постепенно идет на спад и подходит к концу.

Ученый также спрогнозировал сроки снятия ограничений из-за covid-19 в России. По его мнению, вероятнее всего, окончательно пандемия завершится лишь когда большая часть населения, примерно 70-80% человечества, "проконтактируют" с вирусом.

Однако в России ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции среди населения, могут быть сняты уже к лету этого года, считает врач. Об этом пишет Ura.ru .