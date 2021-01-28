Пушков прокомментировал слова генсека НАТО об "агрессии" России Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "агрессивных действиях" России.

По его мнению, Столтенбергу следует многое осознать, в том числе и то, что "миру, основанному на правилах", приходит конец.

- Столтенбергу пора осознать, что его "миру, основанному на правилах", выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного, - написал Пушков в посте в Твиттере.

Ранее Столтенберг во время своего выступления на заседании военного комитета НАТО призвал союзников по альянсу продолжать увеличивать расходы для обороны, в частности, для достижения лучшего противодействия "агрессивным действиям" со российской стороны.

Напомним, подобного рода заявления об "угрозе" от РФ периодически звучат от западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.