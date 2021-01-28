Синоптики предупредили о непогоде в нескольких регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 28 января, сразу в нескольких регионах России будет наблюдаться опасные погодные явления.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, на юге страны прогнозируются сильные осадки, ветер и гололедица. Такая же погода будет в ближайшие пару дней и в Московском регионе. Об этом метеоролог рассказал ТАСС.

- Очень неблагоприятная погода ожидается в Приморском крае во второй половине 28 января и в течение 29 января. Там будет сильный снег, до 7-19 мм выпадет всего за 12 часов. Ветер в самом Приморье будет 15-20 м/с, на побережье еще сильнее - 25-30 м/с, во Владивостоке - до 35-38 м/с, - рассказал синоптик.

Также Вильфанд предупредил, что при этих условиях еще понизится температура воздуха на 8-10 градусов. Подобные явления являются опасными.

Аналогичная погодная ситуация ожидается и в Краснодарском крае, в республиках Северная Осетия, Кабардино-Балкария. А вот в предгорных и горных районах Чечни и Ингушетии ветер будет еще сильнее- порывы до 32 м/с.