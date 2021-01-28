Последние новости на утро 28 января 2021: Вирусолог оценил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России

Важные новости утра Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 28 января 2021 года: Вирусолог оценил сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России. По мнению сотрудника центра имени Гамалеи, академика РАН, вирусолога Феликса Ершова, пандемия коронавируса уже сейчас постепенно идет на спад и движется к своему концу. Ученый предполагает, что окончательно пандемия завершится лишь, когда большая часть населения, примерно 70-80% человечества, "проконтактируют" с вирусом. Однако в России ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции среди населения, могут быть сняты уже к лету этого года, считает врач.

28 января Боливия получит первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее глава государства Луис Арсе подписал контракт о поставках более пяти миллионов доз препарата для вакцинации 2,6 миллиона человек.

Владимир Путин – в Давосе: "Надеюсь, Третья мировая невозможна, но ситуация может стать неуправляемой". Президент России рассказал мировому бизнесу, каким он видит мир будущего.

Компания Apple только по итогам первого квартала 2021 финансового года выявила рекордный рост выручки. Она впервые превысил отметку в 111 миллиардов долларов. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост выручки составил 21%

Мессенджер Telegram внедряет функцию переноса переписки пользователей из других приложений, например из WhatsApp, Line или KakaoTalk. Обновление уже доступно пользователям iOS.

Народный артист России, популярный певец Филипп Киркоров заявил, что поедет на песенный конкурс "Евровидение-2021", представляя Молдову. Вместе с ним бороться за лучшее исполнение будет певица Наталья Гордиенко.

Третий день продолжаются столкновения в ливанском городе Триполи между демонстрантами и силовиками из-за комендантского часа и, как считают граждане, ненадлежащей помощи от государства. Общее число пострадавших достигло 226 человек.

На Украине для второклашек провели "уроки ненависти" к русскому языку. Дело было в украинском городе Днепре (он же бывший Днепропетровск). Там учитель "поясняла" школьникам, что "русский язык - язык врагов", и все те, "кто не говорит по-украински - враги".

В России 28 января 2021 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь для предпринимателей предусмотрены штрафы за предоставление кальянов в заведениях общепита, а также за нарушения при оснащении помещений для курения.