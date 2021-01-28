Ученые выявили болезнь, почти в три раза повышающую риск смерти от COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Американские ученые установили, что у пациентов с шизофренией вероятность умереть от коронавирусной инфекции примерно в 2,7 раза больше, чем у людей, которые не страдают от данного психического расстройства. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry.

Эксперты проанализировали медицинские данные более 26,5 тысячи пациентов из Нью-Йорка, среди которых COVID-19 заразились более 7,3 тысячи человек. Пациентов, страдающих от психических расстройств, ученые разделили на три категории: с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами.

Из более семи тысяч инфицированных коронавирусной инфекцией 75 пациентов страдали шизофренией, еще у 564 диагностировали аффективные расстройства, еще 360 страдали от тревожных расстройств. 864 пациента, зараженных коронавирусом, умерли или были переведены в хосписы в течение 45 суток с момента сдачи положительного теста.

Проанализировав прочие факторы, ученые пришли к выводу, что у людей с расстройствами шизофренического спектра риск смерти от коронавируса выше примерно в 2,7 раза. А вот связи между аффективными или тревожными расстройствами и летальным исходом от заболевания ученые не выявили.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения накануне подтвердила влияние пандемии коронавируса на психическое здоровье людей. За прошлый год в мире значительно увеличился спрос на услуги психиатров и психотерапевтов.