Берни Сандерс заработал на сувенирах со своим фото в варежках почти $2 млн Фото: REUTERS

Американский сенатор Берни Сандерс, прославившийся в интернете своими фото в варежках во время инаугурации президента Джозефа Байдена, заработал на сувенирах со своим изображением почти два миллиона долларов. Об этом в четверг, 28 января, сообщила пресс-служба законодателя.

- Берни Сандерс сообщил, что продал товаров со своей фотографией на 1,8 миллиона долларов за последние пять дней. Деньги пойдут на благотворительные организации Вермонта, - сообщили представители сенатора.

Изображение Сандерса поместили на футболки, толстовки и наклейки. Накануне сенатор разместил на своем сайте первую информацию о товарах, тираж разошелся за полчаса. Все товары были распроданы еще к начала этой неделе.

Напомним, сенатора Сандерса сфотографировали в вязаных варежках на инаугурации нового президента США. Варежки законодатель одел, несмотря на относительно теплую погоду (в этот день в Вашингтоне было около шести градусов тепла). Как оказалось, эти варежки подарила Сандерсу школьная учительница Джен Эллис, которая связала их из старых шерстяных свитеров.