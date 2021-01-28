В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес Евросоюза с 2014 года потерял миллиарды евро из-за антироссийских санкций, в то время как размеры замороженных активов и денежных средств жителей России и российских организацией из «черного списка» стартуют от нескольких сотен евро. Такие данные в четверг, 28 января, представило бундестагу немецкое министерство экономики и энергетики.

Из январского протокола пленарного заседания бундестага следует, что в 2018 году ФРГ занесла в санкционную базу данных более 485 тысяч евро, Ирландия – 24 тысячи евро, Италия - почти 94 тысячи евро, Нидерланды - 806 евро, а Кипр – более трех миллионов. В 2019 году сумма замороженных активов и средств в Германии достигла отметки в 337 тысяч евро, в Исландии данные показатель составил 77 тысяч, в Италии - 148 тысяч евро, в Нидерландах - 819 евро. В минувшем 2020 году ФРГ внесла в базу данных информацию о 341 тысяче евро замороженных счетов и активов.

За шесть лет с 2014 году ФРГ заморозила активы и денежные средства российских граждан и компаний, которые попали под санкции Европейского союза, на сумму примерно в 1,8 миллиона евро. В связи с эти торговый оборот между Германией и РФ в 2014 году составил 67,7 миллиарда евро, а уже к 2016-ому году снизился до 48 миллиардов.

- Эффект от этих санкций весьма плачевный, а ущерб для немецкого бизнеса глобальный. Это привело к потере уже тысяч рабочих мест, особенно в бывшей ГДР, - сообщил в интервью РИА Новости немецкий депутат Антон Фризен.

Напомним, ЕС ввел санкции против российской стороны в 2014 году на фоне конфликта на Украине и позже неоднократно расширял их. В 2015 году санкции привязали к выполнению минских соглашений. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.