Роскачество предупредило о бактериях в воде из кулеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вода из кулеров зачастую не соответствует требованиям безопасности по содержанию бактерий. Эксперты Роскачества проанализировали воду во вторичных емкостях объемом 19 литров двадцати торговых марок российского производства. В шести исследованных образцах выявили превышение общего микробного числа, а еще у семи - недостоверность маркировки, сообщается в четверг, 28 января, на сайте ведомства.

Общее микробное число означает общее количество бактерий в одном миллилитре воды, которые вырастают в течение суток при температуре 37 градусов по Цельсию или в течение трех суток при температуре в 22 градуса. В одной исследованной воде зафиксировали превышение данного показатель в полтора раза, в пяти образцах ОМЧ превышал норму в три раза, еще в одном – сразу в 15 раз.

Специалисты Роскачества объяснили, что данные показатель может превышать норму из-за нарушений в системе водоподготовки, а также из-за застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства. При этом методика на установление общего микробного числа пока что не аккредитована на территории России, а значит привлечь к ответственности за такое нарушение нельзя.

В сообщении отмечается, что в результате исследования не были зафиксированы превышения нитратов и нитритов, тяжелых металлов, хрома и хлора, однако у специалистов возникли некоторые замечания к семи товарам, где было слишком много или слишком мало тех или иных химических элементов, заявленных в маркировке. Это дает повод говорить о фальсификации продукции.

Эксперты напомнили, что вода в кулере не подвергается кипячению, поэтому в кулерах всегда есть риск активного размножения бактерий. Кран кулера также может не промываться и не дезинфицироваться, накапливая на своих стенках бактерии.

Ранее Роскачество нашло нарушения при проверке 206 торговых марок питьевой воды в бутылках. Исследовали специалисты питьевую природную и обработанную, минеральную, лечебную и столовую воды.