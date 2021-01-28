Минфин поддержал запрет на продажу сложных финпродуктов неопытным инвесторам Фото: Иван ВИСЛОВ

Российское министерство финансов готовит положительный отзыв на законопроект, который введет запрет на продажу сложных финпродуктов неопытным инвесторам до начала обязательного тестирования 1 октября 2021 года. Об этом в ходе беседы с журналистами в четверг, 28 января, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

- Этот проект закона очень нужный и важный, мы его, безусловно, поддерживаем. У министерства есть несколько редакционных замечаний, однако они носят именно редакционный характер, - отметил замглавы ведомства.

Напомним, 21 января в российскую Государственную думу внесли проект закона, запрещающего продажу сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам до старта тестирования. Инициаторами документа стали группа депутатов и сенаторов, а в его разработке принимал участие Центробанк и профучастники. В соответствии с документов, начало обязательного тестирования инвесторов будет перенесено с апреля 2022 года на 1 октября текущего года.