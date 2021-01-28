Президент Киргизии поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации после протестов. Фото: gov.kg

Президент Киргизии Садыр Жапаров поблагодарил Россию за помощь в стабилизации ситуации в стране после протестов в октябре 2020 года. Об этом он заявил в четверг, 28 января, в ходе церемонии инаугурации.

- Восставшие люди добились отставки президента и правительства, отмены результатов выборов, но мы смогли стабилизировать ситуацию. Выражаем огромную благодарность государствам, которые оказывали нам неоценимую помощь, особенно России, а также Казахстану и Узбекистану, - отметил новые глава государства.

Садыр Жапаров отметил, что Киргизия продолжит вести многовекторную политику и улучшать отношения со своими стратегическими партнерами.

Напомним, в октябре 2020 году в Киргизии прошли массовые акции протеста после оглашения итогов парламентских выборов. Протестующие сторонники партий, которые не смогли пройти в парламент, штурмом захватили здание органа власти и президентскую администрацию. Ситуация в республике стабилизировалась после добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента: 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова.