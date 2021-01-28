МВД запретило ретушь в фото на паспорт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С сегодняшнего дня вступил в силу новый административный регламент российского министерства внутренних дел по выдаче и замене паспортов граждан России, которые вводит некоторые изменения к требованиям для фотографий на документ. Фотографии для паспорта теперь нельзя обрабатывать и ретушировать, говорится в тексте регламента.

- Не допускается представление фотографии российского гражданина с отредактированным изображением для улучшения внешнего вида, также не допускается художественная обработка снимка. На фотографии для паспорта должны быть достоверно отображены все особенности лица, - говорится в документе.

Регламент также запретил фотографироваться в цветных линзах, тонированных очках и в форменной и верхней одежде и шарфах, которые закрывают подбородок. Головной убор на снимке для российского паспорта допускается только по религиозным убеждениям, но он при этом не должен скрывать овал лица. Отмечается, что фотография при этом может быть как черно-белой, так и цветной.

Ранее глава Гознака сообщил, что самый распространенный способ подделки паспортов в России – это переклеенная фотография. Несмотря на всю банальность данного способа, определить подделку без специальных навыков и оборудования может быть двольно затруднительно.