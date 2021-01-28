Модель раскритиковали за фото топлес в Дубае. Фото: instagram luanasandien

Бразильская 27-летняя модель Луана Сандиен на очередной фотосессии снялась топлес в пустыне Дубая, чем вызвала критику со стороны местных жителей и своих подписчиков. Об этом в четверг, 28 января, издание Daily Mail.

На опубликованных в социальной сети Instagram фотографиях модель запечатлели в белых штанах и бандане на голове, в солнцезащитных очках, браслетах и кольцах. При этом двушка позирует с абсолютно обнаженной грудью, которую прикрывает рукой.

Образ модели вызвал гнев у ее подписчиков. Они напомнили, что в Дубае появление на публике с обнаженной грудью запрещено и может привести к аресту. Некоторые пользователи социальной сети даже заявили, что девушка «должна сесть в тюрьму».

- Это неуважительно. Нельзя приезжать в чужую страну, если ты не уважаешь ее законы и культуру. Это ставит нашу репутацию под сомнение. Ты обязана соблюдать правила страны, в которой находишься, - высказались пользователи.

Сама Луана Сандиен объяснила, что не хотела оскорблять чьи-либо чувства, именно поэтому и прикрыла грудь руками. Девушка отметила, что опубликовала снимок, поскольку он вышел одним из лучших на той фотосессии, но смущать никого она не хотела и прекрасно знала о правилах, которые действуют в Дубае.