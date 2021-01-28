Курс рубля на 28 января 2021: доллар выше 76 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская валюта на открытии торгов Московской биржи сегодня снизилась на 0,01 процента, до отметки в 75,84 рубля, однако чуть позже стоимость доллара поднялась выше 76 рублей. Последний раз доллар находился выше этой отметки 1 декабря минувшего года, свидетельствуют данные торговой площадки о курсе рубля на 28 января 2021 года.

В это же время евро на бирже в Москве превысил отметки в 92 рубля впервые с 5 января текущего года, хотя до этого показывала снижение на 0,09 процента.

Биржевые индексы сегодня показывают снижение: индекс Московской биржи на 10:00 по столичном времени на открытии торгов опустился на 0,73 процента и достиг 3319,16 пункта, а индекс РТС снизился на 1,04 процента до 1378,58 пункта.

К 10:19 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 3318,96 пункта , показывая снижение на 0,74 процента, а индекс РТС ускорил падение до 1,45 процента, достигая 1372,76 пункта.