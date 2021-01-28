Задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОНом на акции 23 января

Под Псковом задержали уроженца Чечни за драку с бойцами ОМОН на митинге в Москве Фото: REUTERS

Уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева, который подрался с сотрудниками ОМОНа на несанкционированной акции 23 января, задержали в Псковской области.

- В настоящее время его доставляют на допрос в ГСУ СК по Москве, - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Также отмечается, что дело в отношении Джумаева стало пятым уголовным делом, которое Следственный комитет возбудил после акции 23 января в Москве.

Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, в интернете появился ролик, на котором 20-летний молодой человек устроил потасовку с силовиками в центре Москвы. После этого депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к Джумаеву, в котором сообщил, что власти Чечни разговаривали с его отцом, и призвал его выйти на связь, если молодой человек "понимает, что такое мужество".

Позже Делимханов уточнил, что власти республики просят Сайда-Мухаммада объявиться, чтобы они смогли оказать ему правовую помощь.

КСТАТИ

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