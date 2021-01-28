Инвесторы перечислили рисковые продукты, на которых легко прогореть Фото: Shutterstock

В ЦБ обеспокоены интересом россиян к инвестициям. За 2020 год на фондовый рынок пришли 4 млн новых игроков, многие из них очень отдаленно понимают, о чем идет речь. По оценкам ведомства, 600 млрд рублей было вложено в продукты с «мутной» структурой.

Самые распространенные продукты такого рода — инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ). Определить доходность по этому продукту тяжело даже людям со специальным образованием, не говоря о «диванных» инвесторах.

- Для инвестиционного сектора данная структурная нота пока не несет отрицательных последствий, а вот для отдельных домохозяйств может стать большой проблемой. Доход, на который рассчитывала семья, может оказаться гораздо ниже, а быстро продать продукт и вывести деньги очень сложно, - поясняет "Известиям" Андрей Аржанухин, директор департамента рынков капитала Accent Capital.

Сам по себе продукт вполне приемлемый, но он предусматривает портфельные инвестиции в те или иные секторы. Динамика портфеля привязывается к базовому активу. То есть, прибыль инвестора напрямую зависит от динамики цен на рынке.

- Часто банки пытаются упростить процесс продажи такого продукта и выдают его за инструмент с гарантированной доходностью. Но на самом деле ее нет. Только государственные или корпоративные облигации с инвестиционным рейтингом дают стабильный доход, - заключает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.

Понять, что включено в полис «инвестиционного страхования жизни», практически невозможно. Продукт имеет сложную структуру из опционов и фьючерсов.

- Точно знают только люди, которые структурируют этот продукт. Возможно, там ничего нет, - добавляет Роман Хорошев, CEO краудлендинговой платформы Jetlend.

Еще один сомнительный продукт - паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Часто его формируют из низколиквидных бумаг, а также бумаг без инвестиционного кредитного рейтинга.

- Отличительная особенность «мутных» инвестиционных инструментов – это почти нулевая ликвидность включенных в портфель акций, облигаций а, возможно, даже опционов или фьючерсов. Прибыль будет получена только при реализации ряда условий, прописанных в договоре. В случае убытка претензии предъявить будет некому. Так же как и выйти из инструмента раньше указанного срока и ничего не потерять, - заключил Евгений Марченко, руководитель E.M.Finance.

Тем временем мошенники под видом брокеров атаковали россиян. Они прикрываются известными именами и предлагают открыть или пополнить инвестиционный счет, сообщает телеканал "360".