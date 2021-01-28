Елена Малышева рассказала, какие продукты вызывают проблемы с памятью

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала две категории продуктов, которые могут вызывать проблемы с памятью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две категории продуктов могут спровоцировать проблемы с памятью и развитие болезни Альцгеймера, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в программе "Жить здорово!".

Малышева заявила, что пища с высоким содержанием холестерина, как сливочное масло, свинина и сливки, могут может стать причиной прогрессирующего ухудшения памяти, если есть эти продукты часто.

Врач также отметила, что такие же угрозы несут продукты, богатые медью: печень, почки, сердце и кешью.

Телеведущая порекомендовала употреблять больше продуктов с витаминами D и E ради сохранения умственной работоспособности. В этот список Малышева внесла подсолнечное масло и масло зародышей пшеницы, рыбу северных морей и печень трески.

Малышева также напомнила, что негативное влияние холестерина можно уменьшить, если по показаниям врача принимать статины. Эти препараты блокируют выработку холестерина в печени.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о пяти продуктах, способных снизить холестерин. Также на сайте врач-патофизиолог и провизор перечислили лучшие препараты для снижения уровня "плохого" холестерина.