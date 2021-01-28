Отоларинголог назвал способы привлечения россиян к вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В январе в России стартовала массовая вакцинация. В Минздраве посчитали: чтобы добиться контроля над COVID-19, прививки должны сделать 60% населения - это 68,6 млн россиян. Но пока о готовности вакцинироваться заявляют только 38% жителей страны.

Главный отоларинголог Минздрава, директор НМИЦ оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес объяснил, как можно привлечь россиян к вакцинации.

Многие отказываются делать прививки от COVID-19, прочитав фейковые новости о последствиях вакцины. У людей появляется страх из-за нехватки достоверной информации. Для этого нужно активнее работать с населением: проводить в школах и университетах классные часы и специальные лекции, посвящённые необходимости иммунизации, а на предприятиях — коллективные онлайн-уроки.

Целесообразно раздавать на улицах листовки с информацией о вакцинах «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

- На мой взгляд, медицинское сообщество должно быть более активно и показывать свой коллективный пример участия в прививочной кампании. Врачи должны быть в этом вопросе в первых рядах, - отметил в беседе с NEWS.ru Николай Дайхес.

Тем временем в связи с сокращением заболеваемости COVID-19 в Москве сняли ряд ограничений на работу общепита и развлекательных заведений в ночное время, а также отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленку, пишет газета "Известия".