Любовь Соболь и Олега Навального задержали за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Сотрудницу ФБК Соболь задержали по делу о нарушении санитарно-эпидемических правил Фото: Instagram.com

Юриста Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь задержали на 48 часов. По словам её адвоката Владимира Воронина, после задержания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил Соболь отправили в изолятор временного содержания, а в ночь на 28 января допросили.

- Моя подзащитная Соболь стала подозреваемой по уголовному делу по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Ее задержали на 48 часов и отправили в ИВС, - сообщил Воронин ТАСС.

Он также рассказал, что при обыске у Любови Соболь изъяли телефоны, всю аппаратуру и носители информации.

В тот же день задержали Олега Навального, брата российского оппозиционного политика Алексея Навального. Его также подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, участники и организаторы акции 23 января в Москве спровоцировали угрозу распространения коронавируса из-за организации массового мероприятия.

Ранее сайт KP.ru что по данным приложения "Социальный мониторинг", с помощью которого контролируют соблюдение карантина заражёнными COVID-19, на митинг пришли 19 больных коронавирусом человек.

Сайт KP.ru также сообщил, что Следственный комитет возбудил против руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова уголовное дело. Его обвиняют в вовлечении в акции 23 января подростков.

* Министерство юстиции России включило созданный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов.