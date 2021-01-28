Прощание с Сергеем Приходько проходит в Москве 28 января 2021 года

Сергей Приходько скончался на 65 году жизни 26 января. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Прощание с бывшим вице-премьером России Сергеем Приходько проходит в четверг, 28 января, в Центральной клинической больнице Москвы.

Церемония прощания началась утром в траурном зале ЦКБ, сообщает РИА Новости. Проститься с помощником председателя правительства и поддержать близких Сергея Приходько пришли коллеги, в том числе сотрудники правительства. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Приходько "исключительно добросовестно" выполнял работу госслужащего.

- Хочу выразить свои искренние соболезнования в связи с кончиной сына, мужа, отца, нашего товарища. Трудно говорить о Сергее Эдуардовиче в прошедшем времени. Мы познакомились более 20 лет назад, и Сергей Эдуардович меня сразу поразил своей целеустремленностью... нацеленностью на результат, - отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, 26 января сайт KP.ru сообщил со ссылкой источники в системе здравоохранения, что Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет утром во вторник в посёлке Сосны Истринского района после продолжительной болезни.

С 1997 по 1998 год, а затем с 2004 до 2012 года Сергей Приходько занимал пост помощника президента.

В 1998 году Сергей Приходько перешёл на должность заместителя главы администрации президента и занимал её до 2004 года.

В 2018 году председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства, а в 2020 году он стал помощником нового главы кабинета министров Михаила Мишустина.