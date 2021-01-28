Песков прокомментировал задержания после незаконных акций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержания после незаконных акций в России 23 января. Пресс-секретарь главы государства заявил в ходе беседы с журналистами в четверг, что правоохранительные органы просто делают свою работу.

- Мы высказывали обеспокоенность еще до этих событий. В настоящее время правоохранители выполняют свои функции. Были множественные нарушения российского законодательства, правоохранительные органы работают. И вопрос не в том, что кажется Кремлю, а в том, что считают необходимым сделать органы по обеспечению правопорядка и по обеспечению законности, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, несанкционированные акции протеста прошли в российских городах 23 января. Их организовали сторонники задержанного Алексея Навального. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и участников подобных незаконных мероприятий. После акций в стране возбудили дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил на фоне пандемии.