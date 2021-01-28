В Норвегии назвали камчатских крабов «Красной армией Сталина» Фото: REUTERS

Жители Норвегии пожаловались на вторжение множества крабов с Камчатки. Журналист газеты La Vanguardia Рафаэль Рамос, описываю эту ситуацию, назвал толпы ракообразных «Красной армией Сталина».

В материале сообщается, что в 1970-х ученые СССР перевезли крабов в Мурманск и на Кольский полуостров для эксперимента. По словам журналистам, камчатские крабы смогли не только прижиться на новой территории, но и успешно мигрировали в соседнюю Норвегию, заселив даже побережье Лофотенских островов.

Рафаэль Рамос пишет, что в настоящее время множество ракообразных создают большие проблемы норвежским рыбакам, поскольку зачастую повреждают сети клешнями.

Жалуются на «Красную армию Сталина» и защитники окружающей среды: они заявили, что большие колонии крабов поедают мидий, моллюсков, планктон и других морских обитателей, серьезно нарушая баланс экосистемы.

В своей статье журналист сравнил вторжение крабов с оккупацией Норвегии немцами во время Второй мировой войны, отметив, что эти вторжения «не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, «Красной армии Сталина»».