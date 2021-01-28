В России за сутки выявили 19 тысяч новых заражённых коронавирусом

В Москве за сутки зафиксировано 2,8 тысячи новых заражённых коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 19 138 новых случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что среди новых заболевших у 11,5 процентов не было никаких проявлений заражения коронавирусом. Заражённые выявлены во всех регионах России, а общее число заразившихся за всё время пандемии коронавируса составляет 3,7 миллиона человек.

Число выздоровевших от коронавируса людей в России увеличилось за сутки на 26 775 человек до 3 229 258 человек.

Жертвами заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний стало за прошедшие сутки 575 человек, а за всё время пандемии коронавируса в России скончались 71 651 человек.

Наибольшее число новых заражённых зафиксировано в Москве - 2 897 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 2 128 новыми заболевшими, а на третьем месте Московская область, где коронавирусом заразились 939 человек.