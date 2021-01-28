Роскомнадзор: соцсети удаляют призывы к подросткам участвовать в протестах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зарубежные и российские социальные сети по требованиям Генеральной прокуратуры России активно удаляют призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. Об этом говорится на официальном сайте Роскомнадзора в четверг, 28 января.

Специалисты службы напомнили социальным сетям о недопустимости распространения новых призывов подобного рода. В настоящее время Роскомнадзор продолжает взаимодействие с интернет-платформами для прекращения вовлечения несовершеннолетних в противоправные действий.

- Проведение таких несанкционированных массовых мероприятий в том числе несет риски в условиях пандемии коронавирусной инфекции, - подчеркнули в ведомстве.

Роскомнадзор напомнил, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации со стороны сайта или другого интернет-ресурса влечет за собой административную ответственность в виде штрафа до четырех миллионов рублей. А в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы выручки ресурса за год.