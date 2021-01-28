Минобрнауки дало рекомендации по возвращению к очному обучению в вузах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское министерство науки и высшего образования попросило высшие учебные заведения начать семестр в формате, близком к традиционному. При этом пропорция обучения в онлайн-формате остается на усмотрение вузов и зависит от конкретной ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом в четверг, 28 января, говорится на сайте Российского союза ректоров.

Сегодня глава Минобрнауки России Валерий Фальков принял участие в заседании Совета Российского Союза ректоров. Глава ведомства отметил, что начало нового семестра в институтах и колледжах является главным вопросом для системы образования в настоящее время.

При этом министр отметил, что в стране пока что не удастся полностью вернуться к классическому формату учебного процесса в вузах из-за эпидемиологической обстановки.

Дистанционное обучение широко распространилось в России и других странах мира с приходом пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты и психологи в интервью сайту kp.ru оценили все плюсы и минусы онлайн-формата учебы и дали советы дистанционным учащимся.